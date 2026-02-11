Российский дрон влетел в Humvee через открытую дверь водителя

В Сумской области дроноводы 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили вражеский Humvee. Экипаж бросил машину на лесной дороге, возле специального туннеля, который должен защищать технику от беспилотников. Но, похоже, у вэсэушников сдали нервы, и они решили ретироваться.

© Российская Газета

Что произошло с этой иномаркой дальше, показано в Telegram-канале "44 АК". Первый наш летающий камикадзе врезался в переднее правое колесо. Затем второй БПЛА не спеша влетел с левой стороны в открытую дверь водителя. После такого прилета заокеанская техника обычно начинает интенсивно гореть.

Наши бойцы обращают внимание на то, что вэсэушники пожалели маскировочной сети, чтобы более плотно укрыть свою машину, по их мнению, полный комплект был просто похищен.