Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

Ни Украина, ни Россия не согласны с предложением Соединенных Штатов о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам президента Украины, инициатива США будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров, который может состояться на следующей неделе, однако обе стороны украинского конфликта относятся к ней скептически.