Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

«С 12:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Ещё три — над Крымом, два — над Курской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником здание кафе в Васильевке Запорожской области.

Также сообщалось, что пять человек пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области.