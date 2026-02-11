Вэнс: США продолжают переговоры с Россией об обновленном ДСНВ

Белый дом ведет переговоры с Россией о заключении обновленного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, рассказал в ходе общения со СМИ вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Это продолжающиеся переговоры. Очевидно, что одной из отличительных черт внешней политики президента является его неприятие ядерного распространения. И я думаю, для американского народа это худшее, что может случиться, - все больше и больше режимов по всему миру получают ядерное оружие. ДСНВ является важной частью этого. Он изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими", - цитирует его ТАСС.

Вице-президент добавил, что администрация США намерена добиться хорошего результата.

В четверг, 5 февраля, в день завершения срока действия ДСНВ Трамп написал в социальной сети Truth Social, что на смену этому договору придет новое улучшенное соглашение, которое будет действовать долгие годы.

Напомним, в Вашингтоне хотят, чтобы участником нового СНВ стал Китай.