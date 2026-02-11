«Радиостанция Судного дня» передала 19-е загадочное сообщение за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую СМИ называют «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала 19-е загадочное сообщение за день. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая активность станции была зафиксирована в 16:27 мск. По традиции, трансляция содержала набор букв и цифр, а также слова «Залпофирн», «Пользование».

«НЖТИ 26323 ЗАЛПОФИРН 0010 6367 ПОЛЬЗОВАНИЕ 7625 8531», — передала радиостанция.

Ранее в этот день УВБ-76 отправила в эфир 18 сообщений. В них были, в частности, как «нормальные», понятные слова, так и загадочные: «Арыкочаек», «Коломенка», «Ласка», «Комориал», «Акрокрен», «Рыболовный», «Хлевотюк», «Блицосидр», «Вихлянье», «Баранка», «Caмoлeтoбoй», «Пpидиpчивый».

На фоне рекордного количества сообщений в соцсетях развернулась обширная дискуссия о планах правительства России, возможных последствиях для противника.

Особый интерес пользователей вызвало слово «СССР», которое радиостанция передала в 12:53 мск.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.

Ранее сообщалось, что 5 февраля УВБ-76 «пожаловалась на судьбину» — передала в эфир сообщение «НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627».