Альянс НАТО начал операцию «Арктический часовой»

Страны НАТО начали операцию «Арктический часовой» — ожидается, что миссия может снизить разногласия между США и странами Европы по поводу будущего Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно планам НАТО, «Арктический часовой» также усилит присутствие альянса в регионе. Это позволит членам альянса «эффективнее использовать военные ресурсы» и усилить наблюдение в Арктике.

«Командование оперативных действий сегодня начало операцию (Arctic Sentry), она укрепит присутствие НАТО в Арктике и на Крайнем Севере», — сообщили в командовании силами альянса в Европе.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания устраивает учения для подготовке к войне с Россией.