В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не наносили ударов по экономике или объектам инфраструктуры Казахстана. С таким заявлением выступил посол Украины в Казахстане Виктор Майко в интервью порталу The Times of Central Asia.

«Казахстан не является и не будет целью украинских ударов. Это единая позиция политического и военного руководства Украины», — высказался дипломат.

Майко прокомментировал сообщения об атаках на танкеры с казахстанской нефтью в Черном море в январе 2026 года и опроверг причастность ВСУ к инцидентам. По его словам, удары якобы были нанесены FPV-дронами малого радиуса действия. Посол добавил, что Киев ценит последовательную поддержку Казахстаном суверенитета и территориальной целостности Украины и заинтересован в обеспечении безопасных поставок энергоресурсов через Черное море.

9 декабря 2025 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), используемый для транзита нефти из республики через территорию России. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.

13 января ВСУ атаковали два нефтяных танкера Delta Harmony и Matilda рядом с терминалом КТК в Черном море. Казахстанская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз» подтвердила атаку (не называя принадлежность БПЛА), сообщив, что на втором танкере произошел взрыв без последующего горения.