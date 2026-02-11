Участник СВО ответил на слова Пескова о Telegram в зоне боевых действий

Мессенджер Telegram не имеет альтернатив для российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О незаменимости этого средства связи заявил российский боец Платон Маматов.

Так участник боевых действий ответил на слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что ему сложно представить обеспечение фронтовой связи в зоне СВО через Telegram или другие мессенджеры.

По словам Маматова, фронтовая связь обеспечивается именно через Telegram. Он отметил, что благодаря мессенджеру осуществляется координация между подразделениями, обмен данными разведки, обеспечение огневого поражения целей, контроль результатов действия военных, кроме того, через Telegram решаются вопросы логистики.

"Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится". Платон Маматов

Боец добавил, что радиосвязь является лишь побочным инструментом коммуникации между военными, так как не является защищенной, а ее радиус действия не превышает десяти километров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что переживает из-за перебоев в работе мессенджера, так как он является основным инструментом оповещения жителей приграничья. Масштабные сбои в работе Telegram начались 10 февраля, в Госдуме их объяснили борьбой с НАТО.