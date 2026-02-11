Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что заключение контрактов с украинцами старше 60 лет не поможет ВСУ восполнить потери на поле боя. Об этом военный рассказал News.ru.

Владимир Зеленский ранее подписал указ, который регулирует процесс заключения ВСУ контрактов с мужчинами старше 60 лет. Такие контракты будут заключаться сроком на год с возможностью продления еще на 12 месяцев во время действия военного положения.

Украинцы старше 60 лет смогут присоединиться к ВСУ, если медкомиссии признают их годными для военной службы. Также мужчины старше 60 лет смогут занять офицерские должности, если их кандидатуры одобрят в Генштабе ВСУ.

По мнению Дандыкина, ВСУ смогут набрать всего несколько тысяч человек старше 60 лет. Он заявил, что на Украине низкая продолжительность жизни и многие 60-летние не подходят для службы по состоянию здоровья.

В 2025 году Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет. В рамках этого контракта молодым людям предлагается служба в пехоте с выплатой миллиона гривен. Дандыкин заявил, что по этому контракту ВСУ удалось набрать всего несколько сотен человек.