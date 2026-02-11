«Долго не протянут»: ВСУ начали массово сдаваться в плен

Украинские военные на красноармейском направлении сдаются в плен, осознавая безнадежность своего положения. Об этом в своем telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

Военкор опубликовал кадры сдачи в плен украинского боевика в ходе занятия бойцами ВС РФ одного из опорных пунктов ВСУ под Красноармейском. По словам штурмовиков, украинские военные понимают, что в случае обнаружения их укрытия сдача в плен остается единственной возможностью выжить.

«Только сдаваться. Подвоза у них нет, ФПВихи (FPV-дроны — прим. ред.) наши работают. Без провизии они долго не протянут», — рассказал один из российских военных.

Сдавшийся в плен украинец подтвердил проблемы со снабжением. Ему и его сослуживцам приходилось оставаться на передовой без еды до пяти дней. Российские военные накормили пленного и оказали необходимую медицинскую помощь.