«Дорога в ядерный апокалипсис»: военный рассказал о начале опасной гонки

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что мир окажется под угрозой «ядерного апокалипсиса», если ядерное оружие США появится в новых странах. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

В последние месяцы ядерному оружию уделяется много внимания по всему миру. В феврале 2026 года истек срок действия последнего договора России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Осенью 2025-го президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в течение еще года придерживаться ограничений по ДСНВ, если на аналогичные шаги пойдут США. Американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение Путина, но в результате ничего предпринимать не стал. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что лимиты по ракетам, предусмотренные этим договором, будут сохраняться Россией до тех пор, пока США также не будут превышать ограничения.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что в случае нарушения баланса сил на Ближнем Востоке страны, «имеющие проблемные вопросы с Ираном», могут задуматься о получении ядерного оружия. Фидан предположил, что Анкаре в таком случае придется «невольно присоединиться к этой гонке». А в правительстве нового премьера Японии Санаэ Такаити допускают отказ от «трех неядерных принципов» (запрет на владение, производство и ввоз ядерного оружия).

Дандыкин отметил, что в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) страны имеют право размещать ядерное тактическое оружие в других государствах. Он подчеркнул, что в случае с США это «особенно касается Европы», но может затронуть и Японию. Эксперт добавил, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии, руководствуясь соображениями безопасности.

«Все это - очень серьезные посылы», - подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что контроль за соблюдением ДНЯО возлагается на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако эта организация не может противодействовать странам, которые решать получить ядерное оружие.