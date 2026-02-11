В США рассказали, какой удар готовится по Украине
Введение нового пакета ограничительных мер Европейского союза против России, включая ограничения на импорт удобрений, усугубит ситуацию для Украины, пишет Forbes.
По мнению обозревателя издания, санкции европейского объединения на российские удобрения окажут негативное экономическое воздействие на фермеров в разных частях мира, в том числе в Соединенных Штатах, что может отразиться на
помощи украинской стороне из-за высоких издержек.
Если американская экономика ощутит на себе последствия ограничительных мер в отношении России в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к бывшей советской республике, подытожил колумнист.
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в рамках 20-го пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации обсуждается полный запрет на морские сервисы, а также различные ограничения по удобрениям.