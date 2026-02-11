Российский журналист из мема «или ты забыл, или ты не знал» погиб в зоне СВО

Российский журналист Андрей Таджибаев, который приобрел популярность благодаря завирусившемуся в Сети мему «Или ты забыл, или ты не знал», погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Прощание с ним состоится 12 февраля, а похороны — 16 февраля. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Союза журналистов Кировской области.

© соцсети

— Погиб Андрей Таджибаев. Прощание с Таджибаевым Андреем Абдукаюмовичем состоится 12 февраля 2026 года. Ритуал групп, Менделеева, 13а, 8:30–9:30. Отпевание: 10:00, Церковь Пантелеймона Целителя/Воровского, 96, индивидуальное. Похороны в понедельник, 16 февраля 2026 года, после кремации, — передает страница организации в соцсети «ВКонтакте».

Таджибаев долгое время занимал пост руководителя пресс-службы УГИБДД по Кировской области, а позднее возглавил газету «Вятский край». В мае 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны России и ушел добровольцем в зону СВО.