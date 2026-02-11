Количество сообщений в эфире «Радиостанции Судного дня» за день достигло 15

Радио УВБ-76, известное как «Радиостанция Судного дня», продолжила активно передавать в эфир сообщения. Общее их количество за день достигло 15, свидетельствуют данные канала «УВБ-76 логи».

В 13:07 по московскому времени в эфире прозвучало слово «кобочелн», в 13:50 — «арыкочаек», в 14:25 — «коломенка», в 14:28 — «ласка».

До того радиостанция передала сообщения «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый росчерк», «СССР» и «голубей». С чем связана такая нетипичная активность «Жужжалки», неизвестно, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» вновь повторила сообщения от февраля 2022 года.