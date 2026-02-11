Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Европе было бы сложно реализовать просьбу Украины выдворить украинцев для пополнения ВСУ. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Дандыкин заявил, что среди украинцев, живущих в Европе, много «профессиональных патриотов». По его словам, эти люди активно участвуют в митингах, но воевать не хотят.

«Если они туда [в ЕС - прим.ред.] вырвались, значит, потом их не найдешь. Не зря же они платили такие деньги, чтобы уехать», - подчеркнул Дандыкин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти стран ЕС планируют заставить украинцев, не работающих в Европе, вернуться на Украину. По его данным, в Германии как минимум 300 тысяч из 1,1 миллиона украинцев нигде не работали и «даже не пытались трудоустроиться» по состоянию на 2024 год. Зеленский считает, что в итоге многие украинцы добровольно вернутся в страну, так как власти ЕС прекратят им помогать.