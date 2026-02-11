Российские поезда прикроют антидроновые платформы

Российские войска начали применять бронеплатформы с антидроновым вооружением для защиты грузовых поездов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Платформы оснащены парой бетонных укрытий для бойцов, пулеметными установками и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Верхнюю полусферу платформ прикрыли антидроновой сетью.

Такие конструкции размещают в голове и хвосте поезда. Они позволяют бойцам прикрывать составы от ударов дронов-камикадзе.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что появление защитных платформ связано с увеличением дальности действия беспилотников. Он добавил, что железнодорожное сообщение в зоне СВО имеет большое значение, поскольку автомобилями сложно перевозить грузы в сравнимых масштабах.

В июле стало известно, что российские бойцы начали применять беспилотные дрезины на красноармейском направлении СВО. Железнодорожная тележка способна доставлять более тонны груза.