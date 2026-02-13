Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов возмездия

Шесть групповых и один массированный удар нанесли ВС РФ по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России.

Целями ударов возмездия, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, стали предприятия военной промышленности Украины, а также используемые в интересах ВСУ объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры.

Уничтожены также склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов.

Поражены военные аэродромы и пункты временной дислокации иностранных наемников и подразделений ВСУ.

Напомним, что с начала специальной военной операции на территории Украины уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 650 зенитных ракетных комплексов, свыше 113 тысяч БПЛА, около 90 тысяч танков, автомашин и другой бронетехники, 33 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем.