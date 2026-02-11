Стало известно об ударе дрона ВСУ по зданию школы в Белгороде

В Белгороде беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию школы. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1», ссылаясь на очевидцев.

Официальных данных о происшествии, как и данных о пострадавших, на момент публикации нет.

«Беспилотник атаковал Дубовскую СОШ, сообщают очевидцы. Момент захода дрона попал на видео», — сказано в посте.

Другой Telegram-канал сообщает, что в здании Дубовской школы выбиты окна после атаки дрона.

9 февраля около 100 тыс. абонентов в Белгороде остались без водоснабжения в связи с аварийным отключением электричества на водозаборах, произошедшим на фоне атак ВСУ.

Утром 9 февраля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 69 украинских дронов. В частности, в Белгородской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы.