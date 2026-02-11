Президент Украины Владимир Зеленский использует западное оружие для ударов по мирным жителям. С критикой Зеленского выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальных сетях.

«Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей», — заявил Армандо Мема.

Сделал он это в соцсети X. Помимо этого он назвал молчание западных стран — позорным и описал как государственный терроризм.

Армандо Мема уже критиковал курс Киева, призывая Владимира Зеленского пойти на уступки для мирного урегулирования конфликта с Россией. Зеленский пытается нарастить давление на Россию, однако в настоящее время нет предпосылок для достижения этой цели. Кроме того, Мема отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс утрачивает актуальность, поскольку «НАТО стоит на пороге распада», а Соединенные Штаты рассматривают возможность выхода из этого блока. Об этом сообщило издание «Ридус».