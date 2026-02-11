В европейской стране сделали провокационное заявление о вторжении России

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на норвежскую территорию ради защиты своего ядерного потенциала. Об этом он заявил в интервью газете Guardian.

Кристофферсен заявил, что военные не исключают подобное развитие событий, поскольку часть запасов ядерного оружия РФ находится неподалеку от границы с Норвегией.

«Это своего рода сценарий на Крайнем Севере, который мы планируем», — добавил он.

Кроме того, глава ВС Норвегии рекомендовал создать «горячую линию» между Москвой и Осло, чтобы «иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания». Он отметил, что все случаи нарушения воздушного пространства страны со стороны РФ были вызваны недоразумениями, а российская сторона реагировала «очень профессионально и предсказуемо».

Ранее начальник норвежской разведывательной службы Нильс Стенсонес и министр обороны Тор Сандвик заявили об угрозе для их государства со стороны России. По его словам, кроме Москвы «опасность» для Осло представляет и Пекин.