Российские войска нанесли удар по позициям бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в зоне спецоперации. О боях с этим украинским подразделением объявило Министерство обороны России.

Как сообщили журналистам в оборонном ведомстве, удар по «Азову» наносили бойцы группировки войск «Центр». Где именно дислоцировалось указанное подразделение, не уточняется, известно лишь, что под удар попали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое и Сергеевка в Донецкой народной республике.

На этом направлении ВСУ потеряли до 315 бойцов. Какой процент потерь пришелся на «Азов», неизвестно.

Ранее сообщалось, что военные из «Азова» приняли решение уйти из жизни на одном направлении фронта.