Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали чешскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire (Вампир) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» уничтожили боевую машину противника.

ВСУ, помимо того, потеряли за сутки более 215 бойцов, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также четыре склада с хранимыми там материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 10 на 11 февраля сбили 108 украинских беспилотников. Под удар попали Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Астраханская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Тульская области, а также республики Крым, Калмыкия, Татарстан и Северная Осетия.