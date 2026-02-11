Названы возможные места запуска дронов по Волгоградской области

Масштабная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область «однозначно» велась с территории Украины. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что в результате нападения Вооруженных сил Украины был поврежден жилой дом, обломки БПЛА упали на территорию детсада, а также возник пожар на промышленном предприятии. В Минобороны России сообщили, что над регионом были сбиты 49 БПЛА.

По мнению основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, Волгоград «однозначно атаковали с территории Украины».

«Сейчас вопрос в том, могли ли беспилотники лететь транзитом, то есть, вылететь с Украины, где-то приземлиться, а потом взлететь и отправиться на Волгоград?», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что на юге России лежит снег, поэтому транзит невозможен и БПЛА летели именно с украинской территории. При этом, по его мнению, они были запущены не из приграничных районов, где ведется постоянный мониторинг, а из регионов, находящихся «на существенном отдалении от границы с Россией».