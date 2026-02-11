Опубликовано фото командира экипажа Ми-24 ВСУ, сбитого ракетой "Герани"

Стала известна личность командира экипажа вертолета Ми-24 ВВСУ, сбитого на днях дроном "Герань".

Им был майор Евгений Галицкий, 1983 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал "Воевода вещает" и публикует фотографию погибшего офицера.

"Опытный летчик, полный кавалер ордена Б.Хмельницкого. Причём первый получил ещё в 2014 году за обстрелы мирного населения Донбасса", - уточнил автор канала, офицер ВКС России с позывным Воевода.

Напомним, 9 февраля при охоте за "Геранями" был сбит Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Он был поражен ракетой "воздух-воздух", которыми стали оснащать наши дальние дроны. Это уже третий вертолет данного типа, потерянный ВСУ за два месяца.