После покушения на первого замглавы Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева появились возмущенные разговоры о том, что Москва не отвечает Киеву зеркальными мерами. Как сообщает «Царьград», в действительности «тихое возмездие» уже началось.

Накануне источники заявили о ликвидации под Харьковом главного координатора дроновых атак ВСУ на Россию — подполковника СБУ Руслана Петренко. Он занимался планированием диверсионно-разведывательных операций в приграничье и указывал конкретные точки для ударов беспилотниками.

Украинская сторона молчит о гибели подполковника, как и в других подобных случаях. Однако именно намеренное безмолвие является главным признаком того, что в стане противника серьезные проблемы. Ликвидация Петренко является серьезным сбоем в отлаженной машине диверсионных операций.

Однако Петренко — не первая потеря Киева. Еще 4 ноября 2022 года был ликвидирован бригадный генерал, начальник штаба десантно-штурмовых войск Артем Котенко. Вместе с другим офицером он погиб от осколочных ранений.

18 января 2023 года в Броварах в Киевской области рухнул вертолет, на котором находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. СБУ выдвинула три версии произошедшего, в том числе «умышленное уничтожение». Следствие не озвучило свои выводы до сих пор.

Монастырский и Енин еще до назначения в МВД участвовали в разработке дрона, который одним из первых смог долететь до Москвы. Из-за этого их гибель сложно назвать случайной.

28 января появилась информация о ликвидации на Украине начальника учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники научно-исследовательского института Алексея Филиппенкова. Его называли разработчиком некоего секретного оружия. Подробности его смерти украинские власти не раскрывают.

Сам ответ на покушение оказался не тем, который многие ожидали — вместо грубости и прямолинейности Россия выбирает более изощренные варианты, соответствующие духу «теневой войны», которую развязали Запад и Украина. Ликвидация Петренко показывает смену парадигмы от пассивного отражения диверсий к активному уничтожению их организаторов.