Российские силовики раскрыли, что происходит с ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины пытаются вывести живую силу с позиций в населенном пункте Рождественское Запорожской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Враг пытается безрезультатно выводить личный состав из Рождественского, точнее, вывозить, так как подавляющее большинство военнослужащих ВСУ тяжело ранены, поделились подробностями силовики.

По их информации, выходить пешим порядком вооруженные силы Украины не в состоянии. Командование украинской армии пытается отправлять за ними технику.

Ранее агентство писало, что гарнизон ВСУ в Рождественском почти лишился боеспособности.