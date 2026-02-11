Сколько за "Бабу-Ягу"? Журналисты приценились к дронам на рынке Донецка

В условиях современных боевых действий дроны являются расходным материалом и много их не бывает никогда, а значит на беспилотники имеется постоянный спрос. Но спрос, как известно, рождает предложение. Экономические законы со своей спецификой действуют и в зоне СВО. На одном из донецких рынков корреспонденты "РГ" наткнулись на необычный товар и убедились, что при желании здесь можно купить любую "птичку" - от небольшого юркого FPV-дрона до громадной "Бабы Яги".

В рыночных рядах видны рекламные вывески о скупке, ремонте и продаже дронов. Здесь можно найти и новенькие специально заказанные БПЛА, и трофейные - побывавшие в переделках, отремонтированные, доведенные до ума. Можно подобрать и нужные детали.

Заходим в один из павильонов. Здесь располагаются сразу и магазин, и мастерская. За прилавком - столы, на которых несколько человек собирают беспилотники. Подобную картину мне уже приходилось видеть в боевых подразделениях, где "птичники" восстанавливают и усовершенствуют БПЛА. Очень похожая обстановка, вот только здесь речь идет о товаре на продажу. Хорошо это или плохо - это отдельный вопрос. Но, возможно, для бойцов на передовой, которым дроны требуются каждый день в больших количествах, а своих мастерских не хватает, покупные БПЛА - тоже выход. Ведь наличие беспилотников порой - это вопрос жизни и смерти, и о деньгах тут уже не думается. В любом случае, раз товар продается, значит на него есть и покупатели. У прилавка два человека уже обсуждают пару дронов. Наш интерес тоже замечен, хозяин точки спрашивает, что заинтересовало. Однако с журналистами общаются неохотно.

Идем дальше. Заходим в другие павильончики. Теперь у нас легенда: представляемся волонтерами, которые ищут "птичек" для боевого подразделения и прицениваются к товару. Сходу спрашиваем о цене дронов.

- А вам какие нужны?

Мы в замешательстве. Квадрокоптеры на прилавках не так чтобы сильно отличаются друг от друга, а мы не самые великие знатоки беспилотных систем.

- Вот "прошка" - от 106 до 155 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и состояния. Вот "ешка" - по 130-160 тысяч.

- Китайские? - спрашиваю, чтобы хоть что-то спросить.

- Ну да, тут все "птички" китайские. Но это только тушки. Аккумуляторы продаются отдельно.

- Почем?

- Новый - 17 тысяч. "Бэушный" - 8-9 тысяч.

Продавец перебирает товар:

- Вот эта "птичка", например, очень хороша. Прекрасная камера. Правда нужна сноровка, чтобы управлять таким дроном, и запчасти к нему сложнее найти, зато он и дневной, и ночной. А у этого камера похуже, но он больше поднимает груза. Около килограмма берет. Можно к нему вот эту лапу приделать, - нам показывают трехпальцевый захват, напечатанный на 3D-принтере. - Потом опуститься к земле, зацепить и поднять упавший беспилотник. Но для наблюдения не очень годится. На нем к позициям противника нужно ближе подлетать, а там и РЭБ работает, и стрелять по дрону могут. А это вот очень шустрая, маневренная "птичка", собирает информациях на расстоянии в несколько километров.

- Хорошо выглядят, как новенькие.

- А эти - новые и есть, - даже немного обижается хозяин дронов.

- А покрупнее что-нибудь имеется? Ну, типа "Бабы-Яги"?

- У меня нет. У других посмотрите.

Идем по рядам. А вот и она - огромная, черная, устрашающая, с шестью двигателями и со сложенными лопастями. Та самая "Баба-Яга". Гексакоптер, предназначенный для тяжелых грузов и сбросов выставлен прямо на улице в снегу и его вид действует лучше всякой рекламы: сразу понятно, что здесь за товар. Заходим в торговую точку. Внутри тесно от крупных тяжелых беспилотных бомбардировщиков-гексакоптеров. Что-то в защитной пленке, что-то уже распаковано и даже забронировано.

- Сколько стоит "Баба-Яга"? - интересуюсь я, чувствуя себя каким-то работорговцем из русской народной сказки.

- Эта 600 тысяч, - показывает продавец на мощный дрон. - Тот, что на улице, отдам дешевле.

- Почему? Он с дефектом?

- Нет, я просто его купил дешевле.

Но возможно, дело еще в покоцанных лопастях. Видимо, дрон уже побывал в деле.

- Если будете брать, поедем за город, покажем, какова птичка в деле, - заверяют нас.

Да, пожалуй, поднимать такую здоровенную штуку в воздух здесь, на рынке, не стоит. Но рядом для покупателя уже устраивают тест-драйв небольшого квадрокоптера. Высота небольшая, беспилотник можно разглядеть в подробностях. Продавец легко управляет дроном, видно, что опыт у него есть. Жужжащая машинка зависает над его головой, оговариваются условия сделки.

- Почем такая? - интересуемся мы.

- 130 тысяч.

Но в Донецке, оказывается, можно обзавестись не только дроном. Неожиданно аталкиваемся на вывеску "Старлинк". Оказывается, можно взять комплект с подключением.

- За сколько отдаете старлинк?

- Какой именно?

Эээээ, знать бы еще чем они отличаются…

- Вот этот мини - 45 тысяч рублей, - поясняет продавец. - Подключение - 17 тысяч, последующие месяцы - 12 тысяч. Если большой, то 60 тысяч рублей. Учетка и пополнение - также 17 и 12 тысяч. Но в основном сейчас берут миньки.

Выходим немного ошарашенные. Донецкий старлинк - это конечно, что-то!

- Как тебе такое, Илон Маск? - шутит фотокор.

Впрочем, старлинками мы интересовались до их блокировки. Так что, возможно, задавать вопросы Маску уже не актуально.