Плавающие носилки "Ковчег" начали использовать в зоне СВО

Россия внедряет новые решения для эвакуации раненых в условиях активного применения беспилотников. В войска переданы разработанные волонтерами модульные плавающие носилки "Ковчег", сообщает ТАСС.

Представитель волонтерского сообщества Desperta Ferro! с позывным Ипат отметил, что характер боевых действий существенно изменился: если раньше можно было организовывать понтонные переправы и сосредотачивать личный состав у водных преград, то теперь такие переправы становятся уязвимыми для ударов БПЛА.

"Мы сейчас на переднем крае этих изменений. "Ковчег" - это единственные в мире плавающие носилки. Вообще это модульные носилки, которые позволяют организовать комфортную эвакуацию для бойцов как на суше, так и на воде", - заявил он.

По его словам, значительное количество "Ковчегов" уже передано на передовую, в том числе на херсонское направление, где эвакуация часто осуществляется через реки. В ряде районов, уточнил Ипат, раненых переправляют по натянутому через водную преграду тросу, скрытно перетягивая носилки на другой берег.

Кроме того, сообщество разработало разборный катамаран "Херсон", способный перевозить от 500 до 700 кг полезной нагрузки в зависимости от модификации.

"Ключевое преимущество катамарана - его практически невозможно перевернуть за счет его конструкции. Также он сделан из таких материалов, чтобы можно было масштабировать производство в любом месте - пеноплекс, влагостойкая фанера, он собирается без инструментов, что занимает меньше времени, чем надуть резиновую лодку. Применяется как для доставки грузов, так и для эвакуации", - подчеркнул представитель Ипат.

По его словам, катамараны использовались в ходе боевых действий в Курской области, где разрушенная инфраструктура затрудняла передвижение. Он также отметил роль Народного фронта в продвижении и внедрении разработок в войска.

В свою очередь представитель Народного фронта Ирина Ким сообщила, что организация выступает связующим звеном между военными и небольшими производителями. По ее словам, многие подобные разработки создаются в "гаражном" формате и требуют обратной связи от подразделений, которую не всегда возможно получить напрямую без помощи координирующих структур.

Появление модульных плавающих носилок и легких разборных катамаранов отражает тенденцию к децентрализации логистики и эвакуации, когда ключевыми становятся скрытность, простота конструкции и возможность быстрого развертывания без сложной инфраструктуры.