Рост числа небоевых потерь в Вооруженных силах Украины приобрел угрожающие масштабы. С чем связаны мрачные тренды в рядах украинской армии, рассказал «Аргументам и фактам» подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, суициды среди украинских военных стоят на первом месте в отчетных документах, если не считать боевые потери, и стали «вполне обыденной вещью».

При этом среди ключевых факторов, ломающих психику украинских бойцов, Марочко назвал насильственную мобилизацию, катастрофическое морально-психологическое состояние и зверские приказы со стороны командования ВСУ.

«Им приходится убивать мирных граждан, они прекрасно это осознают. Многие даже сталкивались с ситуациями, когда им приходилось знакомых убивать. Это очень сложный процесс», — пояснил военный эксперт.

Подполковник ЛНР Андрей Марочко также обратил внимание на то, что суициды есть даже среди военнослужащих националистических батальонов, известных своей фанатичной идеологической обработкой. В частности, особое внимание привлекло резонансное происшествие на Константиновском направлении, где покончили с собой азовцы* (националистический батальон «Азов»* - запрещенная в России террористическая организация), попавшие под обстрел с двух сторон.

«Если говорить конкретно о самоубийствах среди украинских националистов, то здесь таких случаев намного меньше, чем в обычных подразделениях. Поэтому случай на Константиновском направлении, скорее, исключение из правил. Обычно националисты более мотивированные», — пояснил эксперт.

Андрей Марочко констатировал, что рост числа суицидов — это не просто сухая статистика, а трагическое свидетельство глубокого гуманитарного кризиса.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов обратил внимание на то, что одной из самых шокирующих практик в ВСУ стала игра в «русскую рулетку» среди военнослужащих. А ее причина, по словам эксперта, кроется в общем моральном разложении и доступности алкоголя и запрещенных веществ.

* Запрещенная в России террористическая организация.