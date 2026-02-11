Генерал рассказал об уничтожении «критически важных» запасов ВСУ

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что в результате удара по авиабазе в Днепропетровской области могло быть уничтожено «критически важное» оборудование ВСУ. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил об ударе «Искандером» по авиабазе в Днепропетровской области, где хранились дроны ВСУ. По его словам, складские зоны авиабазы «Авиаторское» использовались ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия.

Попов рассказал, что этот центр был одним из самых больших и значимых для авиационно-логистического узла ВСУ. По его словам, там были оборудованы производства авиакосмической отрасли еще со времен СССР.

«Поэтому этот центр, не исключено, что был одним из ведущих. Тем более, он близко расположен к территориям, где сегодня идут боевые действия», - подчеркнул генерал-майор.

По его мнению, на этой базе могли храниться не только дроны, но и другое критически важное оборудование, включая технику для ремонта систем ПВО, мощную электронику, радиолокационные станции или ремонтные комплекты для них.

Попов указал, что за последний месяц появлялось немало сообщений об ударах по складам с украинскими дронами. Он выразил уверенность, что вкупе эти удары дадут эффект.