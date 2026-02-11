По информации мониторингов, ВСУ продолжают механизированное контрнаступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Как сообщает «Царьград», накаты противника уже назвали «мощным наступлением ВСУ», хотя «мясные штурмы» лишь осложняют кризис личного состава в украинской армии.

«Мощное наступление»

По информации военного обозревателя Михаила Дегтерева, на ореховском направлении ВС РФ пересекли трассу к югу от села Новоданиловка и закрепились в опорнике. На том же направлении удалось зайти в Новоандреевку. На запорожском направлении штурмовики продвинулись на участке шириной 5 км, а в Приморском — на 1 км по жилой застройке села.

Однако не все новости с данного участка позитивные. По информации Дегтярева, ВСУ потеснили российские войска из Новоданиловки, где участок был достаточно сложным. Военный эксперт считает, что впереди у российских бойцов остается, по сути, Орехов, а оборону с этих флангов противник готовил давно.

На стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжается серьезная битва. Враг публиковал кадры из ранее освобожденной ВС РФ Староукраинки, на которой якобы берут в плен российских бойцов. Однако даже сами украинцы отмечают, что точно верифицировать место и время по этим кадрам невозможно.

«Но учитывая, что село находится прямо на ЛБС, забеги туда ВСУ устраивать могут. (Кадры — прим. ред.) могли быть сделаны как вчера, так и неделю назад, еще до объявления о взятии села. Если ВСУ будут фиксироваться восточнее Староукраинки, тогда будем понимать, что контроль над селом, скорее всего, утерян. А пока знак вопроса», — заметил Дегтярев.

По последним данным, Киев, вопреки своим заявлениям, не взял Терноватое. Все попытки пробиться пехотой и военной техникой встречаются огневым поражением наших дроноводов. На северном фланге обстановка тяжелее. Как заявлял военный обозреватель Юрий Подоляка, ВС РФ там в достаточной степени разрежены. По этой причине ВСУ проще добиваться успеха на технике, чем в районе Терноватого.

Огромные потери

Недавно в соцсетях появились слухи о подготовке главкома ВСУ Александра Сырского к снятию с должности командующего штурмовыми войсками Валентина Манько. В результате слухи подтвердились.

«Нет, не за катастрофические потери, которые понесли штурмовые полки в попытках отбить Купянск и Покровск, а за то, что эти попытки остались безрезультатны», — отметил писатель Алексей Суконкин.

Манько не только «брал» одни и те же населенные пункты в Днепропетровской области. В 2025 году он слил секретные карты Генштаба ВСУ, которые на несколько десятков километров отличались от официальных сводок украинского Минобороны. Скандал тогда замяли, но, похоже, не забыли.

Судя по всему, текущими самоубийственными накатами также руководил он. Еще до начала активной фазы боев боевики ВСУ сливали подробности катастрофических потерь — постоянные «мясные штурмы» привели к новому витку кризиса с личном составом.

Появились апокалиптические кадры пожара в Запорожье

Поздним вечером 10 февраля украинский канал «Резидент» заявил, что контрнаступление ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской области остановилось — Сырский перебрасывает резервы с «Покровской воронки».

«Тяжелая ситуация для ВСУ на купянском направлении, город полностью взять нам не удалось, а противник начал своё контрнаступление. В Генштабе пытаются решить вопрос с штурмовиками, для этого ликвидировали интернациональный полк и срочно переводят тыловые части на фронт», — добавил он.

Ряд источников частично или полностью подтверждают, как минимум, оперативный крах контрнаступления. Канал Condottiero замечает, что оперативный резерв ВС РФ уже вступил в бой, а противник будет уничтожен, как и в прошлые разы.