Гарнизон ВСУ в Рождественском практически потерял боеспособность
Подразделения российской группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в селе Рождественское (Риздвянка) Запорожской области. Большая часть украинского гарнизона потеряла боеспособность.
Как сообщает ТАСС, большие потери ВСУ понесли из-за действий фронтовой авиации и артиллерийских обстрелов.
"Из-за массированных атак по противнику большая часть личного состава ранена или уничтожена", - сообщает информационное агентство.
По данным военных блогеров, на данном направлении оборону держат элитные украинские подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который ранее был обескровлен в боях за Терноватое.
"Для тех кто не понимает, что это значит. Не дело штурмовикам стоять в обороне. Их "работа" рвать оборону противника. На оборону они не "заточены". А раз их туда поставили именно "в оборону", то дела у ВСУ здесь очень и очень плохи", - написал Юрий Подоляка.