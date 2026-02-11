Подразделения российской группировки "Восток" нанесли поражение ВСУ в селе Рождественское (Риздвянка) Запорожской области. Большая часть украинского гарнизона потеряла боеспособность.

© Российская Газета

Как сообщает ТАСС, большие потери ВСУ понесли из-за действий фронтовой авиации и артиллерийских обстрелов.

"Из-за массированных атак по противнику большая часть личного состава ранена или уничтожена", - сообщает информационное агентство.

По данным военных блогеров, на данном направлении оборону держат элитные украинские подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, который ранее был обескровлен в боях за Терноватое.