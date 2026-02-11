В России рассказали о возможном ответе на попытку убить генерала Алексеева

Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил провести на Украине «ответные акции» после покушения на замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом депутат рассказал News.ru.

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля. Генерала госпитализировали. Десятого февраля источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Алексеев находится в реанимации в стабильном состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. В ФСБ сообщили о задержании двух фигурантов дела - граждан России Любомира Корбы и Виктора Васина. 65-летний Корба был задержан в Дубае и передан России, 66-летнего Васина задержали в Москве. Еще одна фигурантка дела, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, успела уехать на Украину.

«Предлагаю организовывать ответные акции на территории Украины, которые, уверен, сразу бы заставили врага больше заботиться о собственной безопасности, чем о вреде, который он может нанести России», - заявил Журавлев.

По его мнению, возраст людей, которых вербуют украинские спецслужбы для покушений, «не слишком важен». Депутат заявил, что и пенсионера, и подростка, никогда не державшего оружия в руках, можно научить обращаться с пистолетом и простейшим методам слежки.

Журавлев подчеркнул, что ФСБ оперативно и эффективно расследует подобные преступления.