Большая часть дорог на Павлоград в Днепропетровской области находится под контролем беспилотников Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Российские беспилотники контролируют большую часть трасс, ведущих в Павлоград», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что контроль российских БПЛА над путями снабжения значительно ограничивает логистические возможности украинской армии, а также усложняет переброску подкреплений на линию фронта.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили в Харьковской области обстреливавшую Белгородскую область реактивную систему залпового огня Vampire Вооруженных сил Украины.