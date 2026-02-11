Командование ВСУ стремится выжать максимальную выгоду из отключения «серых» терминалов Starlink. Как сообщает «Царьград», Киев хочет воспользоваться падением управляемости войск и нанести как можно большие потери до тех пор, пока специалисты не наладят альтернативные системы связи.

Основные события в последние трое суток разворачиваются на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — в районе ответственности группировки войск «Восток». Для удара противник сосредоточил подразделения трех штурмовых бригад и семи штурмовых полков в один корпус. Удар наносится со стороны Днепропетровской области, с опорой на Покровское и Великомихайловку.

Телеканал отмечает, что отключение терминалов Starlink и начало контрнаступления стыкуется по времени: у ВСУ было несколько дней на возобновление связи, после чего они решили атаковать наиболее разрозненные с точки зрения связи между собой подразделения ВС РФ. Военный обозреватель Юрий Подоляка замечает, что через некоторое время проблема будет решена, но пока на фронте проходит тяжелый период.

Соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин отметил, что противник действует не единой силой — говорить о подразделениях ВСУ как об «ударном кулаке» не имеет смысла. Украинское командование действует отдельными штурмовыми подразделениями, которые пытаются пробить российскую оборону в разных местах.

«Начнется хаос»: эксперт о зависимости ВСУ от Starlink

Ситуация осложняется густыми туманами, которая в условиях разреженных боевых порядков играют на руку владеющей инициативой стороне. В аналогичных условиях осенью прошлого года «Восток» завел свои колонны в Покровск.

При этом речи ни о какой катастрофе пока не идет. К настоящему моменту ВСУ предельно обескровлены, а подавляющее большинство подразделений укомплектовано «бусифицированными» военными, которые не стремятся в конфликт и фактически не способны на наступления. Из-за этого украинскому командованию пришлось создать штурмовой корпус, однако его успехи, скорее всего, не будут значительными.