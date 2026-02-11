Масштабная атака ВСУ 11 февраля: сбитые дроны и крупный пожар

Масштабная атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к разрушениям и пожару в Волгоградской области. Какие еще регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По информации Минобороны России, сегодня ночью над российской территорией было уничтожено 108 дронов. Большая часть из них атаковала Волгоградскую область, там было перехвачено 49 БПЛА. 29 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, по семь — в Саратовской области и над акваторией Черного моря, три БПЛА уничтожены над территорией Астраханской области.

Также по два БПЛА сбиты в Брянской области, в Калмыкии и в Татарстане. По одному дрону атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Тульскую области, а также Крым и Северную Осетию. Один беспилотник сбит над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Волгоградская область

В южной части Волгограда в результате массированной атаки ВСУ начался пожар. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

По словам главы региона, беспилотники ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил Андрей Бочаров.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о том, что мощные взрывы начались после полуночи и были слышны в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский. При этом аэропорт Волгограда был временно закрыт на прилет и вылет самолетов.

Ростовская область

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины была отражена в 12 городах и районах Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что дроны были сбиты в Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Шолоховском, Чертковском и Морозовском районах, а также в городах Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

«Люди не пострадали. Эвакуация не потребовалась. Но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА. (…) В Тарасовском районе - повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества три частных дома. В Милеровском районе - повреждены фасад частного дома и сарай», — написал он.

Краснодарский край

Атаке подвергся и Краснодарский край. В станице Пластуновской Динского района были обнаружены обломки беспилотников, сообщил сегодня оперштаб региона.

Новости СВО сегодня: удар «Куба» и сорванные планы ВСУ

«Фрагменты БПЛА упали в результате отражения атаки. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место падения оцеплено, работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали, загорелись резервуары с нефтепродуктами.