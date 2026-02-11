Дальность управления нового безэкипажного катера R-SAVER-1 почти не ограничена

Дальность управления и связи новейшего российского надводного морского робототехнического комплекса R-SAVER-1 практически не ограничена. Он может передвигаться со скоростью до 55 узлов.

© Российская Газета

Об этом ТАСС заявил официальный представитель компании-разработчика в рамках международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Он отметил, что безэкипажный двухдвигательный катер может ходить как в море, так и в океане при максимальном волнении до 3 баллов по шкале Бофорта и при максимальной скорости ветра до 15 метров в секунду. Он оснащен глобальной навигационной спутниковой системой, дальность связи и управления практически не ограничена. В состоянии действовать при температурах от -2 до +55 градусов.

Безэкипажный катер R-SAVER-1 предназначен для поиска и спасения людей на море, экологического мониторинга акваторий, обследования судов и других объектов, терпящих бедствие на море, аварийных и затонувших судов.

Как добавили в Ростехе, беспилотный катер способен доставить грузы на расстояние до 800 километров на скорости до 50 километров в час. При этом он может перевозить до 600 килограммов груза.

Модель катера впервые представили на выставке в Эр-Рияде. Она проходит с 8 по 12 февраля.