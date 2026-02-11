Разведывательные БПЛА "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" начали производить серийно

Новейшие беспилотные комплексы оптико-электронной разведки "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" запущены в серийное производство. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель концерна "Калашников" на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

По его словам, концерн непрерывно совершенствует изделия, применяемые на линии боевого соприкосновения, опираясь на опыт их эксплуатации. Модернизированные версии беспилотников ранее были представлены на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби и доработаны с учетом предложений, полученных по итогам боевого применения.

"Мы постоянно совершенствуем изделия, которые используются на линии боевого соприкосновения, этот процесс безостановочен, идет постоянное улучшение. В частности, на прошедшей выставке UMEX 2026 в Абу-Даби "Калашников" представил модернизированные версии БПЛА "Каракурт 2.0" и "Голиаф 2.0", которые были улучшены на основе предложений, полученных нами по итогам боевой эксплуатации. Оба изделия уже запущены в серийное производство", - заявил представитель концерна.

Он также отметил, что опыт применения техники в зоне СВО является одним из конкурентных преимуществ компании. По его словам, иностранные заказчики учитывают этот фактор и рассматривают концерн как приоритетного партнера благодаря постоянной модернизации продукции на основе обратной связи от военнослужащих.

Напомним, что комплексы "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" предназначены для ведения воздушной разведки. Они обеспечивают поиск, обнаружение, идентификацию и сопровождение как статичных, так и движущихся целей. Оба оснащены помехозащищенной системой радиосвязи с алгоритмами шифрования и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, что позволяет эффективно работать в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

"Голиаф 2.0" оборудован модулем оптико-электронной разведки с дневной камерой высокого разрешения, включающей широкоугольный и телеобъектив, а также тепловизионной камерой с высокой чувствительностью на трехосевом гиростабилизированном подвесе. Дрон оснащен системами обхода препятствий и предупреждения об угрозах со стороны других БЛА.

"Каракурт 2.0" отличается компактными размерами - его можно размещать на элементах экипировки или в рюкзаке военнослужащего. Дрон запускается непосредственно из транспортно-пускового контейнера, защищающего его от влаги и повреждений. Конструкция позволяет производить пуск за считанные секунды - на ходу, на бегу или из движущегося автомобиля. Беспилотник оснащен двухосевым гиростабилизированным подвесом с дневной и тепловизионной камерами.

Ставка на компактные и мобильные комплексы, способные работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, соответствует характеру современных боевых действий, где скорость получения и передачи разведданных становится ключевым фактором эффективности подразделений на переднем крае.