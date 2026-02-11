Появились апокалиптические кадры пожара в Запорожье

В ночь на 11 февраля армия России нанесла удар по Запорожью. Власти сообщили о поражении инфраструктурного объекта, горожане публикуют атмосферные фото гигантского пожара на месте прилета.

"Огненный столб после взрыва поднялся на десятки метров. Зарево видно за многие километры", - пишут в местных пабликах.

Дроны "Герань-2" разбили подстанцию, в двух районах города произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщило "Военное дело". Без света более 11 тысяч абонентов, добавили "Военкоры Русской весны".

Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 21:52 вторника, в 22:21 начались взрывы. Еще через 20 минут власти сообщили о переключении водопровода и отопления на генераторы, открытии пунктов обогрева.

Люди во время налета не пострадали.