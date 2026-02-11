Украинские подразделения на протяжении примерно трех суток предпринимали попытки контратак на востоке Запорожской области. Об этом сообщает "Военное обозрение".

По предварительным данным, основные боестолкновения развернулись в районе Терноватовских высот. В ходе атак противник, как утверждается, потерял 14 единиц техники, среди которых бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты Bradley. Отмечается, что шесть единиц были поражены на начальном этапе наступательных действий ударами российских беспилотников, еще три подорвались на минных заграждениях к северо-западу от Терноватого.

Как обращает внимание издание, при попытке вернуть высоты украинская сторона задействовала преимущественно технику зарубежного производства. По оценке источника, это может свидетельствовать о существенных потерях собственного бронепарка.

В ночь на 11 февраля интенсивность атак снизилась по сравнению с предыдущими днями, однако отдельные вылазки малыми группами продолжились. На Украине, как отмечает издание, действия командования вновь стали предметом критики.

Также накануне стало известно, что российские войска освободили село Зализничное в Запорожской области, в районе которого ВСУ также предпринимали попытки контратаковать. Освобождение Зализничного позволит укрепить позиции ВС РФ, отодвинув линию фронта от Гуляйполя, и расширить плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Запорожья.