«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир новые таинственные сообщения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первый раз станция вышла в эфир в 9:05 мск, передав сообщение со словом «акрокрен». Позднее, в 9:09 мск, УВБ-76 передала второе сообщение — в ней содержится слово «рыболовный».

Напомним, что УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 70-х годов прошлого века. Большая часть ее эфира состоит из монотонного жужжания, за что радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Периодически станцией передаются речевые сообщения, предназначение которых остается тайной.

В прошлый раз станция выходила в эфир 9 февраля, передав два слова: «нищенка» и «баламутный». 5 февраля УВБ-76 передала слова «вьюнопень», «анжу» и «судьбина».