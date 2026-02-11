Новости СВО сегодня: удар «Куба» и сорванные планы ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об успешных операциях российских войск в Харьковской области и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 11 февраля.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил блиндаж с живой силой ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Цель была выявлена операторами дронов-разведчиков.

После получения координат цели военные оперативно собрали ударный беспилотник «Молния-2», подготовили площадку для взлета и запустили дрон, рассказали в Минобороны. Цель была поражена с дистанции более чем в 30 километров.

Удар «Куба»

Барражирующие боеприпасы «Куб» уничтожили самоходную артиллерийскую установку западного производства и ликвидировали группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в Харьковской области.

Ликвидация украинских целей позволила штурмовикам ВС РФ продолжить наступление, подчеркнули в Минобороны.

Операция Д-30

Российские гаубицы Д-30 уничтожили опорные пункты, укрепления и блиндажи ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали, что от получения координат цели до нанесения удара прошло не более двух минут. После этого разведывательные группы провели корректировку огня, чтобы нанести ВСУ максимальное поражение. В Минобороны подчеркнули, что эти навыки уже «отработаны до автоматизма».

Солдаты ВСУ попали в плен под Красноармейском

ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта под Красноармейском и заняли этот объект. Во время боя часть украинских солдат сложила оружие и сдалась в плен, рассказали в Минобороны России.

Штурмовик ВС РФ Денис Агафонов заявил, что украинским солдатам на этом участке больше не подвозят провизию и боеприпасы. Также у ВСУ проблемы с эвакуацией.

«Накат с нашей стороны идет, постоянный накат, непрерывный. И они понимают, что если уже контакт начался, то у них вариантов нет. Только сдаваться. <…> Если они не агрессивные, с нашей стороны тоже агрессии нет. <…> Они говорят: «Обеспечения нет, нас просто бросили, офицеры всех бросают, мы для них мясо», - подчеркнул Агафонов.

ВС РФ сорвали планы ВСУ в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Сумской области значительно сократился. По словам собеседника агентства, это связано с «интенсивным огневым воздействием» со стороны ВС РФ.

Силовик заявил, что в украинском полку растет количество дезертиров. Из-за потерь и падения боеспособности ВСУ пришлось отказаться от активных штурмовых действий на этом участке.

Удар по диверсантам ВСУ

Оператор дронов ВС РФ с позывным «Хан» рассказал РИА Новости, что российские силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки. Диверсантов заметили в момент высадки.

«Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона «Призрак» дал команду на нанесение поражения», - рассказал «Хан».

В результате группа была полностью ликвидирована. ВСУ потеряли до семерых человек.

«Искандер» сжег объекты ВСУ в районе Чернигова

ВС РФ ликвидировали места запуска дронов ВСУ дальнего радиуса действия в Черниговской области. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Объекты ВСУ располагались в районе села Жадово. В сообщении подчеркивается, что оттуда запускались дроны в сторону России. Удары по целям были нанесены комплексом «Искандер-М» и беспилотниками «Герань».