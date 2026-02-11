"Герани" сожгли фабрику дронов за 35 миллионов долларов

Рой БПЛА "Герань" уничтожил главный завод по выпуску БПЛА на Украине.

"Производство снабжало дронами одну из наиболее эффективных групп на фронте. Сожжено оборудования на 35 миллионов долларов", - пожаловался в интервью The Atlantic заместитель командующего воздушных сил ВСУ полковник Павел Елизаров.

Завод атаковали несколько месяцев назад. ВС РФ продолжают системную работу по уничтожению всей цепочки производства, доставки и применения украинских БПЛА.

9 февраля на аэродроме Авиаторское у Днепропетровска ракета "Искандер" уничтожила складской комплекс, где хранили, снаряжали и распределяли по направлениям дальние беспилотники.

В тот же день в Черниговской области другая ракета прилетела в полевой аэродром элитного подразделения БПЛА "Птахи Мадьяра" - отсюда запускали дроны для ударов по российским регионам. Уничтожены пусковые установки, контейнеры с БПЛА, расчеты и транспорт.