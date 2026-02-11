Партию усовершенствованных БМП-3 передали в войска

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3. Как сообщили в компании, объем январской поставки превысил план на 40%. Машины переданы с рядом доработок, направленных на повышение их защищенности и боевой эффективности.

В Ростехе отметили, что БМП-3 остаются востребованными в войсках благодаря мобильности, высокой огневой мощи и простоте эксплуатации. При этом техника продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в реальных боевых условиях.

"Мы хорошо понимаем, насколько БМП-3 востребована в войсках. Предприятия Госкорпорации Ростех работают в круглосуточном режиме и обеспечивают ритмичные поставки современной бронированной техники, не прекращая при этом ее модернизацию", - отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

По его словам, новая партия машин отгружена с рядом усовершенствований: каждая БМП-3 оснащена более современной системой радиоэлектронной борьбы, усилена защита днища от подрыва, а также повышена противоосколочная стойкость кормовой и передней частей корпуса.

В госкорпорации подчеркнули, что нынешняя штатная комплектация БМП-3 существенно отличается от машин, поставлявшихся до начала специальной военной операции. За последние четыре года в конструкцию внедрены десятки изменений. Речь идет о комплектах дополнительной защиты - бортовых экранах, решетках, защите верхней полусферы, средствах снижения заметности, - а также о специальной аппаратуре, повышающей мобильность и эффективность применения вооружения.

Напомним, что БМП-3 разработана в конце 1970-х - начале 1980-х годов и принята на вооружение в 1987 году. Машина вооружена 100-мм орудием-пусковой установкой, 30-мм автоматической пушкой и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Среди особенностей БМП-3 - высокая огневая мощь для своего класса, возможность ведения огня управляемыми ракетами через канал основного орудия, амфибийность и сравнительно высокая подвижность. Современные версии дополнительно оснащаются комплексами защиты и современными средствами связи и управления.