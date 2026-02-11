Глава МИД России Сергей Лавров прав, говоря о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.

По его словам, западные страны делают абсолютно противоположное.

«Не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал», — подчеркнул он.

На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

Девис добавил: западные лидеры по-прежнему «надеются на чудо» в виде поражения России, а плана по завершению конфликта у них и вовсе нет.

Ранее аналитик Час Фридман заявил, что Украине придется отдать России что-то еще, кроме потерянных земель.