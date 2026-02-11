В Китае высмеяли военные учения Трампа: «США нужно лучше готовиться, реальный бой будет другим»

На мировой политической арене военные учения являются не только демонстрацией силы различных стран, но и глубоким проявлением их стратегических намерений. Это наглядно объясняется недавними громкими военными учениями, проведенными США, Великобританией и Австралией. В КНР уверены, что эти военные учения прокладывают путь к предстоящему визиту Трампа в Китай, но они также привели к напряжению отношений между Китаем и США. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи, опубликованной в китайском издании Sohu.

© ФедералПресс

«В ходе этих учений американская сторона четко указала «воображаемому врагу» на Китай и установила конфронтацию вблизи первой цепи островов. Эта почти откровенная провокация свидетельствует о том, что США не желают сохранять спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также демонстрирует их тревогу по поводу будущего направления китайско-американских отношений», – говорится в публикации.

В статье говорится, что на учениях американские военные были полны решимости. Они успешно прорвали линию и даже почти уничтожили важные цели. Но при столкновении с реальным противником сложность войны нельзя недооценивать. Если эта ситуация изменится на реальное поле боя, китайская армия, оснащенная передовыми системами раннего предупреждения и зенитными ракетами, может создать более серьезные проблемы для вооруженных сил США. Морская среда и боевые условия в Западной части Тихого океана напрямую повлияют на исход сражения. Американским военным, столкнувшимся с растущей военной мощью Китая, необходимо более глубокое тактическое мышление и подготовка к войне.

«В любом случае, нынешнее развитие китайско-американских отношений находится на сложном этапе. В игре между двумя сторонами напряженность с любой стороны может привести к резким изменениям всей ситуации», – отмечают в КНР.

Демонстрация мощи – это не только военные учения, но и важное окно для наблюдения за будущей тенденцией китайско-американских отношений, подытожили в Китае.

Планируется, что президент США отправится в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля.

«ФедералПресс» сообщал, что президент России Владимир Путин посещал Китай в 2025 году. Его визит продлился четыре дня.