Подполье сообщило о ракетном ударе по базе хранения беспилотников ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале сообщил о ракетном ударе «Искандером» по авиабазе в Днепропетровской области, где хранились беспилотники ВСУ.

«Целью удара стали складские зоны авиабазы «Авиаторское», используемые ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия», — заявил подпольщик.

По его словам, на базе проводилась предполетная подготовка дронов. Поражен не только склад, но и вся инфраструктура объекта, добавил Лебедев.

Ранее в Минобороны России рассказали, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.