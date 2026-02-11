Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед в эфире YouTube-канала MayiakUA пожаловался на отсутствие у Европы вооружений для Киева.

По его словам, на данный момент европейские союзники потратили почти все запасы оружия и могут помочь лишь деньгами и закупками необходимых позиций, в том числе у США.

Пентагон: Киеву нужна помощь в поддержании работы военного оборудования США

«Европа истощена, в том числе и вооружениями. Это правда. Когда Европа говорит, что у них ничего нет, действительно в большей степени так и есть, как они заявляют. И они говорят, что, к сожалению, Европа провалила свое вооружение за последние десятилетия», — сказал Прошинский.

Ранее стало известно, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» администрации президента США Дональда Трампа Европа и Украина не названы достижениями или приоритетами военной политики Вашингтона.