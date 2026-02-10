Почти полсотни дронов атаковали сразу несколько регионов РФ

Силы противовоздушной обороны России вечером 10 февраля перехватили и уничтожили 48 беспилотников, запущенных с территории Украины. Враг попытался атаковать сразу несколько регионов, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Десятого февраля в период с 20:00 до 23:00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 — над Белгородской областью, еще 10 — над Краснодарским краем, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ атаковали Крым

URA.RU рассказывало ранее, что в Сочи объявили воздушную угрозу. Мэр города Андрей Прошунин призвал местных жителей, находящихся в домах, не подходить к окнам и укрыться в комнатах.