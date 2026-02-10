США разместили ракеты в Катаре

США разместили свои ракеты на базе в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

© Unsplash

Как отмечает источник, такое решение было принято из-за напряженности с Ираном. Ракеты были размещены на мобильных пусковых установках — это позволит быстро переместить их на необходимые позиции.

«Американские силы на крупнейшей ближневосточной базе США Эль-Удейд в Катаре разместили ракеты на пусковых установках на грузовиках на фоне роста напряжения с Ираном с января, что означает, что их можно быстрее переместить», — сообщает издание.

Кроме того, аналитик из исследовательского проекта Contested Ground Уильям Гудхайнд заявил, что спутниковые снимки региона показывают увеличение количества военной техники. Так, в начале февраля на базе Эль-Удейд можно было увидеть появление ракет Patriot.

Ранее Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы в сторону Ирана.